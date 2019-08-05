В российской воинской части произошел взрыв - ВИДЕО
В Красноярском крае на складе с боеприпасами на территории воинской части произошли пожар и взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале "Красноярск №1".
По данным источника, инцидент произошел рядом с Каменкой Ачинского района. Началась эвакуация населения, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
На место направлены автобусы для эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района. "Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. <...> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть", - подтвердил собеседник агентства.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что на место происшествия направлены силы пожарных по второму номеру сложности.
О пострадавших пока не сообщается, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
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