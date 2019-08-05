В лайнере американской авиакомпании Spirit Airlines на борту вместе с пассажирами оказалась летучая мышь. Животное летало по салону, чем очень напугало людей.

Самолет совершал рейс Шарлотт-Ньюарк, пишет Independent.

"Кровопийцу" заметили лишь спустя полчаса после взлета самолета. Хаос на борту снял один из очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В итоге летучую мышь поймали и доставили в аэропорт.

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