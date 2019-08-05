https://news.day.az/world/1144774.html Летучая мышь вызвала панику на борту самолета - ВИДЕО
Летучая мышь вызвала панику на борту самолета - ВИДЕО
В лайнере американской авиакомпании Spirit Airlines на борту вместе с пассажирами оказалась летучая мышь. Животное летало по салону, чем очень напугало людей.
Самолет совершал рейс Шарлотт-Ньюарк, пишет Independent.
"Кровопийцу" заметили лишь спустя полчаса после взлета самолета. Хаос на борту снял один из очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В итоге летучую мышь поймали и доставили в аэропорт.
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