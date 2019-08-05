https://news.day.az/world/1144787.html Число погибших при взрыве в Каире возросло до 20
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 20
Число погибших при взрыве, предположительно, кислородного баллона в центре Каира в минувшее воскресенье, увеличилось до двадцати, говорится на странице министерства здравоохранения Египта в сети Facebook. Пострадавшими числятся еще 47 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 32 пострадавших.
Как предварительно сообщило МВД, столкновение автомашин, возможно, спровоцировало взрыв кислородного баллона на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Начался пожар. Пациенты медучреждения были эвакуированы в другие больницы. От взрыва серьезно пострадал фасад здания. Правительство уже распорядилось в кратчайшие сроки отремонтировать институт. Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.
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