Huawei выпустит смартфон с собственной операционкой - Hongmeng OS - до конца 2019 года. Об этом пишет китайское государственное издание Global Times со ссылкой на осведомлённые источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аппарат будет нацелен на средний сегмент рынка и обойдётся примерно в 2000 юаней. Huawei попытается также привлечь разработчиков к созданию приложений для экосистемы Hongmeng OS. Анонс Hongmeng OS состоится 9 августа на ежегодной конференции Huawei для разработчиков в Дунгуане.

В публикации также сказано, что первыми устройствами на Hongmeng OS в свободной продаже в Китае станут смарт-телевизоры бренда Honor. Их якобы можно будет приобрести уже 10 августа.

Ранее представители Huawei заявляли, что Hongmeng OS как таковая не является альтернативой Android и разрабатывалась для устройств интернета вещей. Однако в случае отсутствия доступа к Android из-за американских санкций в компании, видимо, готовы адаптировать свою операционку и для смартфонов.

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