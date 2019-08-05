Президент США Дональд Трамп после ЧП со стрельбой, в которых погибли почти 30 человек, призвал Конгресс - и демократов, и республиканцев - объединиться и ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы не можем позволить жертвам в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо погибнуть напрасно", - написал Дональд Трамп в "Твиттере".

Трамп также отметил, что ответственность за безопасность в стране лежит на прессе, а "фейковые СМИ внесли свой вклад в многолетнее разжигание злобы и ненависти".

Президент США напомнил, что подача новостей должна быть "честной, сбалансированной и непредвзятой. "Иначе эти ужасные проблемы усугубятся", - отметил Трамп.

В минувшие выходные в США произошло два инцидента со стрельбой. Трамп сообщил, что нападавшие были психически не здоровы. В память о погибших в Техасе и Огайо объявлен трехдневный траур.

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