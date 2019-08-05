В Стамбуле в районе Тузла загорелся военный полигон, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что пожар вспыхнул во время военных учений на полигоне и охватил территорию площадью два гектара.

Для тушения пожара были привлечены отряды пожарных.

В результате пожара никто не пострадал.

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