https://news.day.az/world/1144802.html В Стамбуле горит военный полигон
В Стамбуле горит военный полигон
В Стамбуле в районе Тузла загорелся военный полигон, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что пожар вспыхнул во время военных учений на полигоне и охватил территорию площадью два гектара.
Для тушения пожара были привлечены отряды пожарных.
В результате пожара никто не пострадал.
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