Состояние здоровья паломников, прибывших в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, нормальное, у них не зафиксировано никаких инфекционных заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр здравоохранения Саудовской Аравии Тауфик ибн Фавзан аль-Рабия. Глава Минздрава сказал, что число паломников, которым были оказаны различные медицинские услуги, составило более 233 тысяч человек.

Как сообщает государственное информационное агентство SPA, Министерство здравоохранения в сезон хаджа в этом году подготовило 25 больниц и 156 оздоровительных центров в Мекке, Медине и других местах. Также министерство привлекло 30 тысяч медицинских кадров различной специализации, обеспечило 5000 мест в больницах, 18 медицинских пунктов в поездах, 180 карет скорой помощи и 17 центров неотложной помощи на мосту Джамарат.

"Королевство Саудовская Аравия всегда стремилось использовать все людские и материальные ресурсы для обеспечения безопасности паломников посредством сотрудничества всех правительственных органов и учреждений, включая министерство здравоохранения, которое через интегрированную систему предоставляет лучшие медицинские услуги - профилактические, лечебные и амбулаторные", - подчеркнул министр здравоохранения Саудовской Аравии.

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