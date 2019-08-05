https://news.day.az/world/1144833.html Мировые цены на нефть снизились
Мировые цены на нефть снизились
Мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник на фоне обеспокоенности за рост спроса на данное сырье после заявлений президента США о введении дополнительных импортных пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,1%, до 59,98 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,29%, до 54,95 доллара за баррель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10%-ных импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов.
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