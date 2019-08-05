В Швеции начали собирать деньги с попрошаек
Власти шведского города Эскильстуна ввели в действие новый закон, касающийся попрошайничества: теперь на него придется получать разрешение за деньги.
Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Лицензию на попрошайничество сроком на три месяца можно будет получить - при условии наличия паспорта - в полицейском участке, выплатить за нее придется 250 шведских крон (около 26 долларов США, или примерно 1,6 тысячи рублей). Тем, кто будет просить милостыню без документа, грозит штраф в размере 4 тысяч крон (27 тысяч рублей, или 416 долларов).
По шведскому телевидению сообщили, что за выходные полиция города оформила восемь разрешений, а также проинформировала о необходимости соблюдать новый закон троих попрошаек - граждан ЕС в центре города. Кроме того, известно, что некоторые бездомные занялись продажей ягод, чтобы обойти запрет.
Критики закона считают, что с его помощью организованной преступности удастся еще более жестко контролировать попрошаек, в особенности это касается цыган. Его приняли в 2018-м, но ушел год на то, чтобы преодолеть все легальные препятствия для вступления закона в действие, которые чинили противники такой меры из партий левого толка.
В других городах с попрошайничеством обошлись жестче - к примеру, в городе Веллинге на юге страны эту практику запретили полностью. Полный запрет на попрошайничество уже действует в соседних скандинавских странах - Норвегии и Дании.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре