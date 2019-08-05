https://news.day.az/world/1144841.html Самолет British Airways совершил экстренную посадку
Самолет British Airways совершил экстренную посадку
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, пассажиры рейса BA422, следовавшего из аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. На опубликованных фотографиях видно, как люди выбирались из задымленного салона лайнера, который в аэропорту встретили несколько пожарных машин.
О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.
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