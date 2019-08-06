В Южной Корее заявили, что КНДР запустила два неопознанных снаряда.

Об этом сообщает "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что об этом проинформировал Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. Он заявил, что находится в состоянии боеготовности и следит за ситуацией.

Согласно имеющейся информации, пуск снарядов был произведен с восточного побережья КНДР.

Ранее военные Южной Кореи и США высказали свои предположения по ракетным пускам Северной Кореи. В ночь с четверга на пятницу могли быть испытаны баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа. Министры выразили озабоченность ракетными пусками КНДР и призвали северокорейские власти прекратить действия, которые способствуют росту напряженности на полуострове.

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