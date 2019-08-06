Жители Лиссабона жалуются, что многочисленные круизные лайнеры загрязняют экологию города, а ночью шум самолетов над жилыми кварталами не дает уснуть, сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За последние пять лет число иностранных туристов в столице Португалии выросло на 81%, до 30 миллионов человек в 2018 году, отчасти - благодаря пассажирскому терминалу для круизных судов, открытому в Лиссабоне два года назад. Около 300 лайнеров ежегодно заходят в порт, ожидается, что в этом году 600 тысяч пассажиров воспользуются гаванью.

Большие объемы выбросов твердых частиц и диоксида серы (SO2) сделали порт шестым по уровню загрязненности в Европе. Выбросы от круизных судов на 86% превышают выбросы от автомобильного транспорта всей страны за год, пишет издание.

Самолеты, которые пролетают всего в сотне метров над крышами домов, также загрязняют воздух и не дают спать местным жителям. За ночь аэропорт обслуживает до 26 рейсов.

По мнению экологов, туристический бум особенно мешает жителям центра города. Однако власти не реагируют на их жалобы, поскольку туризм является основным источником дохода для страны и приносит более 15 миллиардов евро ежегодно.

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