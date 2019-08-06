Соединенные Штаты Америки назвали Китай страной, манипулирующей валютным курсом, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления министерства финансов США.

По указанию американского президента Дональда Трампа министр финансов США Стивен Мнучин будет вести обсуждения с Международным валютным фондом с целью устранения несправедливого конкурентного преимущества Китая.

5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за 1 доллар. Сейчас средний обменный курс составляет 6,9225 юаня за доллар. С начала года на фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб. В связи с этим Дональд Трамп обвинил КНР в манипулировании валютой.

1 августа Трамп заявил о введении новых санкций в отношении китайских товаров, а Пекин пригрозил ответными мерами.

Торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китаем продолжается с июля 2018 года - тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов товаров из Китая объемом 34 миллиарда в год. Пекин принял ответные меры. 10 мая США в очередной раз подняли пошлины на продукцию из Китая объемом 200 миллиардов долларов в связи с тем, что якобы власти КНР не выполняли договоренности, достигнутые ранее. В ответ на это Китай с 1 июня повысил пошлины на импорт товаров из США объемом поставок 60 миллиардов долларов в год.

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