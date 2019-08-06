Тысячи мертвых медуз выбросило на побережье Азовского моря на Арабатской косе и в Геническе Херсонской области. Из-за этого пляжи превратились в жуткое желе, а отдыхающие не могут купаться, передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua.

Видео пляжей, усыпанных медузами, появилось в сети. Ситуация настолько критическая, что в некоторых местах под телами этих морских животных не видно песка.

Местные СМИ пишут, что гибель медуз, скорее всего, произошла из-за высокой солености воды в море.

Больше всего ситуация с медузами на побережье Азовского моря испортила отдых аллергикам и детям.

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