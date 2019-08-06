Мусорный коллапс в Ереване, продолжающийся уже на протяжении года, постепенно становится все более неприятной и опасной ситуацией для жителей столицы Армении. Если неделю назад граждане жаловались на зловоние, то сейчас социальные сети переполнены уже сообщениями о "нашествии" крыс и тараканов, а в некоторых случаях говорят также о "полчищах" то ли саранчи, то ли кузнечиков, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Уже около года на фоне разборок между мэрией Еревана и мусороуборочной компанией "Санитек" вывоз мусора осуществляется с перебоями. Практически во всех дворах и на улицах столицы можно увидеть горы мусора и почувствовать зловоние.

Жительница административного района Ачапняк Эпраксия Гарибян рассказала корреспонденту Sputnik Армения, что уже много дней мусор в многоэтажном доме не убирается, но жителей беспокоит уже не просто вонь и скверный вид, но и то, что в подъездах кишат крысы, а в квартирах бегают полчища тараканов и мух.

По словам жительницы административного района Давташен Гаяне Агаджанян, в их подъезде так много крыс, что иногда в квартире слышатся их писки. Несмотря на то, что Дезинфекционный центр Минздрава Армении уже проводил санитарные работы в здании, по всем возможным местам был разложен яд, грызунов меньше не стало.

В центре города ситуация намного хуже. Как рассказала жительница Мари Ованнисян, мусор вывозят крайне редко, а в общинной администрации заявляют, что бессмысленно травить крыс и убивать тараканов - ведь снова набегут. Местные власти отмечают, что придется ждать решения мусорной проблемы.

Директор Дезинфекционного центра Минздрава Армении Мелс Погосян рассказал, что ежедневно поступает множество звонков о нашествии крыс. По его словам, скопившийся мусор усложняет борьбу с крысами, однако не предполагает их обязательного наличия.

Он также прокомментировал факт того, что крысы часто не боятся жителей домов и не убегают при их виде. По его словам, людей не боятся лишь те крысы, которые уже съели яд и стали ленивы и безразличны под его воздействием.

"Важно оперативное реагирование на все звонки, нужно бороться. В городе ситуация с крысами в целом нормальная, однако в центре их на самом деле много", - отметил Погосян.

В свою очередь эколог Карине Даниелян считает, что санитарно-гигиеническая ситуация в Ереване просто катастрофичная. На ее взгляд, нашествие крыс и тараканов связано именно с накоплением мусора, и это может стать причиной разных эпидемий.

"Срочно нужно очистить город и вести целевую борьбу с тараканами и крысами", - отметила она, добавив, что получила множество жалоб от граждан.

По ее словам, если тараканы, мухи и крысы являются прямым следствием антисанитарной ситуации, то прочая живность, подмеченная жителями, конкретно к мусору отношения не имеет.

Отметим, что уже около года в Ереване уборка мусора осуществляется не систематически. Мусороуборочная компания "Санитек" и мэрия Еревана периодически выступают с взаимными обвинениями. Городские власти неоднократно штрафовали компанию (в общей сложности на 150 тысяч долларов), а недавно "Санитек" обратилась в суд, требуя компенсацию практически в том же размере. Компания также потребовала повысить стоимость подписанного с ней договора, а мэр Айк Марутян в очередной раз заявил, что очистит город с помощью "Санитек" или без нее.

Более того, директор "Санитек" Николас Тавил заявил, что возбужденное против компании уголовное дело о неуплате налогов имеет политический подтекст, необоснованно и сфабриковано, ставит целью захват их имущества. Он сообщил о готовности компании обратиться в международный арбитражный суд, если мэрия не примет их условий по решению вопроса. В столичной администрации считают эти утверждения "заявлениями на грани абсурда".

В отношении компании "Санитек Интернейшнл" и "Санитек Армения" уголовное дело было возбуждено еще 22 февраля текущего года. Как сообщила ранее пресс-служба Комитета государственных доходов Армении, расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) УК Армении.

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