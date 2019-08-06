Массовая драка в центре Москвы
Массовая драка с участием примерно 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича", сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что сообщение о потасовке возле дома 40 по Золоторожскому Валу поступило в дежурную часть во вторник, 6 августа, примерно в 4 утра.
По информации телеканала, причиной конфликта стала личная неприязнь. Несколько участников драки получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Все участники инцидента задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.
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