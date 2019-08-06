Чтобы снять эффектный видеоролик, который станет популярным в социальных сетях, многие люди готовы подвергнуть свою жизнь опасности.

Незнакомец, оказавшийся на побережье в Чжэцзяне (Китай), был настолько впечатлён высокими волнами, что решил запечатлеть буйство природы и подошёл к морю слишком близко, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

В какой-то момент волны полностью накрыли беднягу и сбили его с ног. Хорошо ещё, что всё закончилось промокшей одеждой - было бы куда трагичнее, если бы волны унесли мужчину с собой, а так он всего лишь испугался.

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