Житель Кливленда (Огайо, США), явившийся в местный банк, передал кассирше записку, в которой говорилось о том, что это ограбление, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Повертев бумажку в руках, женщина с удивлением увидела, что на другой стороне написаны имя и адрес преступника. Конечно же, 54-летний Майкл Харрелл сделал это не нарочно - он ранее написал свои данные на бумаге с какими-то другими целями, а после по недосмотру использовал эту же записку в банке.

Выдав грабителю 206 долларов, женщина позвонила в полицию. Поскольку с идентификацией преступника проблем не возникло, офицеры быстро разыскали мужчину, и теперь он ожидает суда.

Сотрудники банка рассказали, что хотя именно таких случаев у них раньше не было, грабители нередко сами помогают выяснить их личность. Довольно часто, совершив злодеяние, преступники убегают и роняют мобильные телефоны, в которых содержится немало личной информации.

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