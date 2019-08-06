ВВС Турции нанесли тяжелый удар по террористам в Ираке
ВВС Турции нанесли воздушные удары по объектам террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Метина на севере Ирака. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции, передает Day.Az.
В результате воздушных ударов были уничтожены опорные пункты РПК, нейтрализованы 14 террористов.
Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe ("Лапа").
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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