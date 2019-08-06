В Южной Африке тренер по дайвингу Райнер Шимпф чудом выжил после того, как оказался в пасти кита, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

51-летний дайвер отправился плавать с трубкой и маской недалеко от берега. Рядом плавали дельфины, несколько акул и кит.

В какой-то момент Райнер обнаружил, что вокруг стало темно. Спустя несколько секунд он понял, что его проглотил полосатик Брайда. Как отмечают эксперты, этот вид китов является дружелюбным.

По мнению самого дайвера, он попал к нему в пасть, когда кит заглатывал порцию еды. Он признался, что не успел испугаться, а только задержал дыхание.

Спустя некоторое время кит выплюнул его обратно в воду.

Как сообщает Anews, дайверу грозила опасность: полосатики Брайда могут задерживать дыхание на четверть часа и нырять на глубину до 300 метров.

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