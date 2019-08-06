В Москве паркурщик-экстремал едва не погиб, прыгая по крыше многоэтажки. На кадрах видно, что парень чуть не сорвался с высоты. От гибели его уберегли натянутые провода, за которые он смог зацепиться в последний момент, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!