https://news.day.az/world/1145077.html Паркурщик едва не упал с крыши многоэтажки - ВИДЕО
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Паркурщик едва не упал с крыши многоэтажки - ВИДЕО
В Москве паркурщик-экстремал едва не погиб, прыгая по крыше многоэтажки. На кадрах видно, что парень чуть не сорвался с высоты. От гибели его уберегли натянутые провода, за которые он смог зацепиться в последний момент, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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