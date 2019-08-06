В Санкт-Петербурге произошел дорожный конфликт между автоледи на Lexus, решившей проехать по тротуару вдоль Комендантского проспекта, и сделавшим ей замечание пешеходом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Иди отсюда!" - заявила ему девушка, выйдя из салона иномарки с битой в руках. Пешеход снял инцидент на видео и опубликовал кадры в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свое поведение автоледи объяснила пешеходу тем, что участок дороги перекопан, а объезжать его по другому пути она не собирается.

Пешеход не стал с ней спорить и уступил дорогу.

Героиня ролика рассказала "Фонтанке", что перед ней по тротуару проехали еще два автомобиля, а пешеход, снимавший все на видео, на ее сигнал отреагировал неприличными жестами. По словам девушки, он замахнулся кулаками на автомобиль, чем вызвал такую ее реакцию.

"Увидел, что девчонка за рулем и можно поиздеваться. Мне стыдно за такое поведение, но я просто растерялась и не знала, как его отогнать от машины", - сказала автоледи.

В отношении водителя, управлявшего автомобилем Лексус, за движение в нарушение ПДД по тротуару сотрудниками ГИБДД Приморского района составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.12.15 ч.2 КоАП РФ. На нарушителя наложено административное наказание в виде штрафа в размере 2.000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!