Иран представил управляемые ракеты "Ясин", "Балабан", а также бомбу с точечным наведением "Каим" отечественного производства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр обороны Ирана Амир Хатеми, выступив на презентации, акцентировал внимание на характеристиках новых вооружений.

По его словам, ракета "Балабан" снабжена складывающимися крыльями для увеличения дальности, а также навигационной системой. Ракета "Ясин" является управляемой ракетой и имеет дальность полета 50 км. По словам министра, "Ясин" может быть установлена как на БПЛА (беспилотный летательный аппарат), так и на управляемый аппарат.

"Оптическая бомба "Каим" может быть установлена на БПЛА Shahed 129, Hemase, Mohajer 6, а также на вертолеты и истребители. Эти бомбы могут применяться как для уничтожения укреплений, так и живой силы противника", - отметил Хатеми.

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