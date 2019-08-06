Благодаря фото грабителей ученым удалось разгадать тайну античного города Апамеи, существовавшего на территории Сирии. Во время работы сотрудники Варшавского университета в Польше изучали снимки, сделанные "черными археологами", передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Хотя ученым давно известно о древнем городе, оставалось загадкой, когда именно его основали, а также кто это сделал. Изначально считалось, что его основателем в 330 году до н.э. мог бы быть Александр Македонский. Спустя время появилась теория, что данная колония возникла в Сирии в период с 307 по 304 гг до н.э. с подачи Антигона I Одноглазого.

Последний являлся одним из сподвижников великого полководца. Однако новые находки опровергают обе версии, на что указывают снимки мозаичного пола, похищенного "черными археологами" еще в 2011 году. После остались только сделанные злоумышленниками фото, а сам артефакт, как считается, ушел с молотка в частную коллекцию. Одна из показанных на мозаике сцен демонстрирует момент основания Апамеи в 320 году до н.э. Основателем выступил Антипатр и его наследник Кассандр. Также анализ демонстрирует, что изначально поселение имело название Пелла и выступало военной колонией.

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