Обладательница Нобелевской премии по литературе и Пулитцеровской премии американская писательница Тони Моррисон скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщает издание Vulture, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили представители Моррисон, писательница умерла вечером в понедельник.

Пулитцеровскую премию автор завоевала в 1988 году за роман "Возлюбленная" (Beloved). Последовавшие за ним работы принесли автору Нобелевскую премию по литературе, она стала первой получившей эту престижную награду темнокожей писательницей.

Последний роман Моррисон "Боже, храни мое дитя" ("God Help the Child") вышел в 2015 году. Всего она написала одиннадцать романов, рассказы, детские произведения, на протяжении многих занималась редакторской и преподавательской работой.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!