https://news.day.az/world/1145155.html Посол США в России подал в отставку
Посол США в России подал в отставку
Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке. Об этом сообщило издание The Salt Lake Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Отмечается, что американский посол в России оставит свою должность 3 октября.
Заявление об отставке Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу. В нем политик отмечает, что собирается с женой вернуться в Америку, чтобы восстановить связь с семьей.
Джону Хантсману 59 лет. С 2005 по 2009 годы он был губернатором штата Юта. До этого с 1992 по 1993 являлся послом США в Китае.
На пост посла США в России Хантсман был назначен в 2017 году Дональдом Трампом.
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