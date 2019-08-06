Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке. Об этом сообщило издание The Salt Lake Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается, что американский посол в России оставит свою должность 3 октября.

Заявление об отставке Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу. В нем политик отмечает, что собирается с женой вернуться в Америку, чтобы восстановить связь с семьей.

Джону Хантсману 59 лет. С 2005 по 2009 годы он был губернатором штата Юта. До этого с 1992 по 1993 являлся послом США в Китае.

На пост посла США в России Хантсман был назначен в 2017 году Дональдом Трампом.

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