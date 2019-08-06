Компания-оператор платежных систем MasterCard объявила о заключении соглашения по приобретению большинства корпоративных сервисов платежной системы Nets за 2,85 млрд евро (примерно $3,19 млрд). Об этом сообщила компания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"MasterCard сегодня объявила о заключении соглашения по приобретению большинства сервисов Nets, лидирующей европейской платежной компании, за 2,85 млрд евро (примерно $3,19 млрд)", - отмечается в сообщении.



MasterCard приобретает платежную систему, платформу для электронных счетов, а также услуги клиринговых расчетов.



Сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2020 г. после получения разрешения регуляторов. Приобретение Nets позволит MasterCard усовершенствовать технологии компании в сфере платежей в режиме реального времени и повысить эффективность операций.



MasterCard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня компанией было выпущено 2,6 млрд карт Mastercard и Maestro.



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