Республиканцы и демократы в Конгрессе США намерены обязать президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции, если вашингтонская администрация в ближайшее время не сможет разъяснить законодателям, какое наказание ожидает Анкару за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета The Washington Post.

Члены Конгресса, по данным издания, хотят, чтобы глава вашингтонской администрации ввел против Турции рестрикции в связи с принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В июле Белый дом заявил, что решение Анкары делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания самолетов пятого поколения F-35. При этом в конце прошлого месяца руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сообщила об отсутствии конкретных сроков введения санкций в рамках CAATSA в отношении Турции.

Как отмечает издание, Трамп противится этому предложению в то время, как его команда стремится предотвратить возможную операцию Турции на севере Сирии против курдов, которых поддерживает Вашингтон.

Сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома) сформулировали поправку к проекту оборонного бюджета США, которая обязывает Трампа ввести санкции против Турции. Решение применить рестрикции против Анкары из-за покупки С-400 имеет значительное число сторонников как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса, отмечает издание.

"Мы хотим прояснить: <...> санкции применяются, - отметил Лэнкфорд. - Если другая страна захочет купить российские ЗРК, они получат аналогичный ответ от Соединенных Штатов".

"Либо это [рестрикции против Анкары] важно, либо нет, - подчеркнул сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). - Какая страна еще когда-нибудь будет слушать нас в будущем, если мы позволим [Турции] это [покупку С-400] без последствий?"

Согласно CAATSA, президент должен применить по меньшей мере пять из 12 типов санкций. Среди них, в частности, отказ в выдаче экспортных лицензий, займов и проведении других банковских операций, а также въездных виз в Соединенные Штаты. Глава государства имеет право ввести исключения из этих санкций, если он решит, что это отвечает интересам национальной безопасности страны, но большинство сенаторов выступают против этого.

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