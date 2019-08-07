В турецком городе Хаккари в ходе специальной операции был нейтрализован террорист РПК Миктад Орде под кодовым именем "Харун".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, "Харун" был в "серой" категории списка разыскиваемых террористов.

Отмечается, что в ходе спецоперации также задержан сообщник "Харуна".

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!