https://news.day.az/world/1145226.html В Турции ликвидировали опасного террориста
В Турции ликвидировали опасного террориста
В турецком городе Хаккари в ходе специальной операции был нейтрализован террорист РПК Миктад Орде под кодовым именем "Харун".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, "Харун" был в "серой" категории списка разыскиваемых террористов.
Отмечается, что в ходе спецоперации также задержан сообщник "Харуна".
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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