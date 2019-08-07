В индийском штате Джамму и Кашмир пес спас мужчину, который оказался под кучей земли после оползня. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел во вторник, 30 июля. Сильный дождь в регионе вызвал оползень на некоторых дорогах, из-за чего бездомный мужчина Прадип Кумар (Pradeep Kumar) оказался погребен под кучей грязи заживо.

На следующий день его обнаружили солдаты армейского подразделения, которые патрулировали дорогу вместе с псом по кличке Аякси (Ajaxi). На кадрах видно, как они вместе спасают ошеломленного мужчину и вытаскивают его из-под земли.

Кумара доставили в больницу в шоковом состоянии. Собаку и солдата, в паре с которым она работала, наградили за отвагу.

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