В китайской провинции Хэнань пожарные спасли ребенка, который выпал из окна жилого дома. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Мальчик провалился через решетку под окном, однако его голова застряла между прутьев. В результате он повис на уровне пятого этажа. Когда это произошло, его родителей не было дома, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пожарные выбили дверь в квартиру, подошли к окну и стали перерезать прутья. При этом мужчина, забравшийся на козырек над окном на третьем этаже, поддерживал мальчика на весу.

Им удалось освободить ребенка. Когда он оказался в безопасности, пожарные связались с его родителями.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!