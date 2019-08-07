Движение на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс вновь закрыто для грузовиков.

Это связано с ремонтом асфальтового покрытия в тоннеле, расположенном на 94-м участке автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщают армянские СМИ со ссылкой на посольство Армении в Грузии.

Ремонтные работы на данном участке будут проводиться с 7-го по 9-е августа, поэтому движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом здесь будет запрещено.

Эта короткая новость означает, что торговые отношения Армении с внешним миром вновь остановятся на целых три дня.

Более 80 процентов грузоперевозок в Армению из России и обратно осуществляется через КПП "Верхний Ларс". В связи с оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона Грузии, транспортные пути, проходящие через эти территории, перекрыты, и единственной "дорогой жизни" для Армении является указанный КПП. Так называемые альтернативные маршруты, в том числе через сепаратистские регионы, рассматриваются только на уровне экспертов, причем, в основном армянских, как наиболее заинтересованной стороны. Однако их задействование требует крупных финансовых вложений и, самое главное, отказа Грузии от своих суверенных прав на Сухуми и Цхинвали.

Напомним, что минувшим летом правительство Грузии приняло решение запретить проезд через КПП грузовиков с зерном для Армении. Большегрузные автомобили, образующие многокилометровые пробки, создавали проблемы для многочисленных российских туристов, пытавшихся попасть на грузинские курорты сухопутным путем. Однако исполнение решения грузинской стороной уже несколько раз откладывалось. Ожидается, что транспортировка зерна для Армении грузовиками будет прекращена с 1 октября текущего года.

Зульфугар Ибрагимова

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