В Череповце Вологодской области при проверке документов сотрудниками ДПС пьяный молодой человек попытался съесть пластиковое водительское удостоверение. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа в Зашекснинском районе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Во время патрулирования своего района сотрудники полиции заметили шатающуюся пару. Мужчина и женщина сели в автомобиль, но их остановили. Водителя попросили взять документы и пересесть в патрульный автомобиль.

Находясь в машине ДПС, во время заполнения бумаг мужчина взял свои водительские права и попытался их прожевать и проглотить, но ему это не удалось сделать. Тогда он решил просто спрятать документ в трусы, сообщает УМВД по региону. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения ДПС.

Правонарушителя отправили в больницу на медосвидетельствование, от которого он отказался на месте. В отношении водителя составлен административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Его автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

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