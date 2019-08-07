Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Об этом заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Пострадали шесть человек, их госпитализировали.

"Тяжелых ранений у них нет", - добавил собеседник агентства.

Сейчас генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.



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