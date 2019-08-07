https://news.day.az/world/1145311.html Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие
Сейчас генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Об этом заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Пострадали шесть человек, их госпитализировали.
"Тяжелых ранений у них нет", - добавил собеседник агентства.
Сейчас генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.
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