Британский авантюрист Джордан Уайли (Jordan Wylie) проплыл под брюхом крупного смертоносного аллигатора и снял трюк на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru..

На кадрах, снятых в одном из водоемов в регионе Эверглейдс на юге Флориды, мужчина осторожно проносит камеру под рептилией, а затем подплывает к ней сбоку и приближается на расстояние, не превышающее полуметра. В течение всего видео аллигатор не двигается, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Джордан Уайли известен своими рискованными экспедициями. Он босиком забрался на гору Килиманджаро и пересек Афганистан, Ирак и Сомали бегом. В молодости Уайли в течение десяти лет служил в британской армии на территории Ирака и Северной Ирландии, а затем охранял суда от сомалийских пиратов. Он написал несколько книг о своих приключениях и регулярно выступает на телевидении.

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