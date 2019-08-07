Звуки мотоцикла вызвали массовую панику на Таймс-сквер в Нью-Йорке после расстрелов в США в минувшие выходные. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Находящиеся на знаменитой площади города люди услышали многочисленные "выстрелы" выхлопной трубы мотоцикла и стали разбегаться в разные стороны, потому что решили, что это перестрелка. Инцидент произошел около 21.30 во вторник, 6 августа, около Восьмой авеню и Западной 41-й улицы.

По данным полиции, толпы людей с криками устремились в сторону Седьмой авеню и Западной 41-й улицы, кто-то кричал: "стрелок". Один человек пострадал при падении из-за того, что пытался скрыться от внезапных звуков.

Напомним, третьего августа мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате атаки погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Также 4 августа злоумышленник расстрелял прохожих возле бара в городе Дейтон, штат Огайо. Жертвами стрелка стали 10 человек, еще несколько десятков были ранены.

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