Наверняка, многие из нас знакомы с видеороликами и фотографиями, показывающими хаос, зачастую творящийся в индийских поездах, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На сей раз пользователи социальных сетей обсуждают случай, произошедший на станции в Мумбаи. Толпа пассажиров покидала вагон, но одному незнакомцу не нужно было выходить на этой станции, вот только куда ему было тягаться с этой мощной волной!

Несмотря на то, что мужчина изо всех сил цеплялся за поезд, толпа людей в какой-то момент оторвала его и понесла в том направлении, куда все шли. Видеоролик прокомментировали многие жители Индии, которые признались, что не только часто видели подобные ситуации, но и время от времени оказывались в столь же жалком положении.

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