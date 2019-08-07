Бывший менеджер филиала американского банка Wells Fargo в Глендейле (США, штат Калифорния) Акоп Закарян признался в использовании своих полномочий для помощи в мошенничестве с отмыванием денег на сумму 14 миллионов долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Los Angeles Times, передает Day.Az.

Как сообщается, 34-летний Акоп Закарян признал свое участие в деле о мошенничестве в банке и был приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Согласно заявлению прокуратуры США, Закаряну должны были быть выплачены тысячи долларов наличными, для того, чтобы разморозить банковские счета, созданные мошенническим путем, с использованием поддельных удостоверений личности. Он должен был разморозить их, представив отделу предотвращения убытков банка ложную информацию, говорится в заявлении.

Как отмечается, согласно данным прокуратуры США, в июле 2014 года Закаряну было выплачено около трех тысяч долларов за разморозку счета, на котором находилось 29,453 тысячи долларов, что позволило мошенникам вывести эти средства.

Мошенничество продолжалось несколько лет и привело к открытию сотен поддельных банковских счетов с использованием украденных удостоверений личности и поддельных паспортов Армении.

Около семи тысяч поддельных налоговых деклараций, в которых требовалось возмещение примерно 38 миллионов долларов, были поданы в Налоговую службу США. Налоговая служба в конечном итоге утвердила 14 миллионов долларов в качестве возмещения.

Власти США заявили, что это то же дело о мошенничестве, в котором участвовал адвокат из Глендейла Артур Чарчян.

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