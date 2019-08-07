Илон Маск показал видео возвращения части Falcon 9 с орбиты - ВИДЕО
Владелец компании SpaceX Илон Маск представил видео возвращения с орбиты одного из элементов стартовавшей ранее ракеты Falcon 9.
На кадрах видно, как на парашюте плавно приземляется на специальную платформу в Атлантическом океане створка головного обтекателя ракеты-носителя. Деталь будет использована повторно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ракета стартовала ранее утром 7 августа с космодрома на мысе Канаверал. Ракета вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17. Запуск проведен бесплатно, поскольку аналогичный спутник взорвался при старте в 2016 году.
SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн.
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