Владелец компании SpaceX Илон Маск представил видео возвращения с орбиты одного из элементов стартовавшей ранее ракеты Falcon 9.

На кадрах видно, как на парашюте плавно приземляется на специальную платформу в Атлантическом океане створка головного обтекателя ракеты-носителя. Деталь будет использована повторно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ракета стартовала ранее утром 7 августа с космодрома на мысе Канаверал. Ракета вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17. Запуск проведен бесплатно, поскольку аналогичный спутник взорвался при старте в 2016 году.

SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн.

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