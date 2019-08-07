В нигерийском городе Мафа две террористки-смертницы осуществили взрывы. В результате происшествия погибли три человека, восемь получили ранения.

Смертницы произвели взрывы в толпе - они находились в группе женщин, которые совершали покупки на рынке. Силовики отмечают, что скорее всего за случившимся стоит радикальная группировка "Боко харам". Она часто использует женщин и подростков, чтобы осуществлять теракты в населенных пунктах. Зачастую это мечети, рынки и транспортные узлы, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Магриб Араб Пресс, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Город, в котором произошел инцидент, находится на расстоянии около пятидесяти километров от города Майдугури.