Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время в Турции будет создан центр координации для создания зоны безопасности на севере Сирии.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция "Оливковая ветвь" и другие вопросы.

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