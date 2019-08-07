Великобритания будет испытывать дефицит некоторых свежих продуктов в течение нескольких недель или даже месяцев в случае беспорядочного Brexit без соглашения с Европейским союзом, сообщает Reuters.

Ритейлеры, такие как Tesco, предупредили, что выход Великобритании из ЕС без сделки в конце октября был бы проблематичным, поскольку страна импортирует много свежих продуктов питания, а склады заполнены перед Рождеством, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Отрасль, в которой работают 450 тыс. человек в Великобритании, рассматривает Brexit как самую большую проблему со времен Второй мировой войны.

"Мы не будем голодать, но будет нехватка свежих продуктов и некоторых специальных ингредиентов. Это будет немного непредсказуемо", - сказал Reuters главный операционный директор Федерации продуктов питания и напитков Великобритании Тим Райкрофт.



"Учитывая, что продукты питания очень часто являются скоропортящимися и имеют короткий срок хранения, мы ожидаем, что в течение нескольких недель или месяцев после Brexit без сделки будет наблюдаться некоторая избирательная нехватка продуктов питания, - заявил Райкрофт. - Будет некоторый дефицит и рост цен".



С приближением зимы Великобритания становится более зависимой от импортных продуктов, поэтому влияние "жесткого" Brexit на Хэллоуин может стать еще более сильным. По словам Райкрофта, к началу ноября Великобритания импортирует около 60% потребляемых продуктов питания. В это время беспорядочный Brexit может привести к задержкам в портах и на автомагистралях.

По оценкам Федерации продуктов питания и напитков, расходы на подготовку к Brexit без сделки, включая резервирование складских площадей, использование альтернативных дистрибьюторов и потерю заказов в перегруженных портах, будут стоить отрасли до 100 млн фунтов стерлингов в неделю.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет стремиться к заключению новой сделки по Brexit с Брюсселем. Однако он пообещал вывести страну из блока с соглашением или без него к 31 октября.





15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!