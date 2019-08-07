https://news.day.az/world/1145502.html Дональд Трамп запретит госведомствам покупать оборудование Huawei
Дональд Трамп запретит госведомствам покупать оборудование Huawei
Администрация Дональда Трампа в среду объявит о запрете для государственных ведомств на приобретение оборудования и услуг у компании Huawei, передает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленный источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Белый дом планирует в среду сделать большой шаг к тому, чтобы помешать правительственным агентствам вести дела с Huawei. Ожидается, что администрация Трампа в среду днем выпустит указ, запрещающий агентствам напрямую приобретать телекоммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения или услуги у Huawei", - сообщает CNBC.
Представитель офиса управления и бюджета при Белом доме Джейкоб Вуд сообщил, что "администрация твердо намерена защищать нашу страну от иностранных противников".
Отмечается, что новое правило вступит в силу 13 августа, оно распространяется не только на Huawei, но и на другие китайские телекоммуникационные компании, такие как ZTE и Hikvision.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре