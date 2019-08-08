ООН составила правила успешной жизни для лентяев
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Выложенный текст называется как "Руководство по спасению мира для лентяев".
Согласно руководству, любой человек в состоянии изменить жизнь на планете к лучшему, не вставая с дивана. Для этого надо лишь следовать инструкции.
Так, например, специалисты советуют подключать бытовую технику к удлинителю и выключать его, когда техника не нужна. Таким способом можно сэкономить электроэнергию.
Также рекомендуется оплачивать счета через Интернет, чтобы прекратилось использование бумажных квитков и тем самым сохранить природу.
Ко всему прочему, советуется сменить автомобили на общественный транспорт, а еще лучше - на велосипед.
"Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете намного больше литров воды, чем при 5-10-минутном душе", - предлагается в ООН.
Помимо этого, эксперты посоветовали перейти на растительную пищу, поскольку на животную тратится куда больше ресурсов.
В руководстве посоветовали также выступить за равную оплату труда, поскольку сейчас женщины получают на 10-30% меньше мужчин за ту же самую работу.
Согласно инструкции, выполнение этих правил поможет в короткие сроки достичь устойчивого развития мира.
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