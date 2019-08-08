Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трамп навестил семьи погибших и пострадавших и выразил им соболезнования.

Президент назвал визит теплым, однако подверг критике слова демократа Шеррода Брауна и мэра Дейтона Нэн Уэйли, якобы обманувших его в отношении местных жителей.

В чем заключался обман, Трамп не уточнил.

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