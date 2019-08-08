По информации Геологической службы США, в четверг, 8 августа, у побережья острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр сейсмического события располагался в 16 километрах от города Суао с населением более 40 тысяч человек, его очаг залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К настоящему времени данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали, передает ТАСС.

Подвергающийся частым землетрясениям остров Тайвань с населением 23 миллиона человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.