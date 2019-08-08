Пакистан отзывает своего посла из Индии и высылает из страны всех индийских дипломатов. Это решение приняли по итогам экстренного заседания правительства. Связано оно с тем, что накануне Индия отменила особый статус штата Джамму и Кашмир, где проживает мусульманское большинство, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Регион потеряет права автономии с собственным парламентом и флагом, а также будет разделен на две территории. Кроме того, будет снят запрет для жителей других регионов Индии - покупать там недвижимость. Пакистан выразил официальный протест, сообщает телеканал "Россия 24".

К обострившемуся конфликту между Индией и Пакистаном решили подключиться США. Представитель Госдепа Элис Уэллс, которая сейчас находится с поездкой в регионе, намерена в течение недели провести консультации с высокопоставленными чиновниками двух стран.