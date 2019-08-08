Индия собирается сократить мощности нового крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, так как стране необходимо сократить расходы. Необходимость соблюдения жестких природоохранных мер при приобретении земли привели к увеличению общих затрат до $60 млрд с $44 млрд.

Индия совместно с государственными нефтяными компаниями Саудовской Аравии и ОАЭ планирует построить гигантский нефтеперерабатывающий завод в штате Махараштра на западном побережье Индии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



В июне прошлого года Saudi Aramco и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали соглашение и меморандум о взаимопонимании с консорциумом индийских национальных нефтяных компаний, которые примут участие в мегапроекте. Saudi Aramco и ADNOC будут совместно владеть 50% нового совместного предприятия RRPCL. Остальные 50% будут принадлежать консорциуму индийских компаний. Стороны намерены наладить стратегическое партнерство и проводить совместное инвестирование в развитие мегапроекта нефтеперерабатывающего завода стоимостью $44 млрд.

Инвестируя в гигантский индийский нефтеперерабатывающий завод, национальные нефтяные компании ведущих производителей ОПЕК, Саудовской Аравии и ОАЭ смогут добывать нефть на стратегически важном быстрорастущем нефтяном рынке в Азии.



Однако страны должны соблюдать строгие природоохранные нормы, отказываясь от производства нефтяного кокса, производя топливо, соответствующее строгим экологическим нормам. Это означает, что на заводе необходимо использовать лучшие в своем роде технологии, которые всегда стоят дороже обычных, отметил представитель Индии.



Затраты могут вырасти из-за расходов на приобретение земли. А также из-за того, что в конце прошлого года на фоне противостояния со стороны местных фермеров покупка земли для завода была приостановлена. Фермеры выступили против прежнего места для гигантского нефтеперерабатывающего завода, так как многие из них зависят от этой земли, необходимой для получения дохода и средств к существованию. В итоге участок пришлось перенести.

Вопрос финансирования и потенциального сокращения мощности завода будет зависеть и от того, сколько индийское правительство и компании на Ближнем Востоке готовы переплатить по сравнению с первоначальными сметами расходов.



Консорциум нанял компанию Engineers India Ltd (EIL), которая к сентябрю должна подготовить анализ расходов, сообщил один из чиновников.

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