По мнению ряда СМИ, решение администрации Дональда Трампа ввести санкции против торговли иранской нефтью резко сократило ее экспорт. Однако это не остановило ряд крупнейших экономических конкурентов США, они продолжили закупать иранскую нефть. Например, импортирует иранскую нефть не только Китай, но и другие страны Азии и Средиземноморья согласно данным New York Times и другим СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно New York Times в апреле 2018 г., еще до того как Трамп вышел из ядерной сделки, Иран экспортировал 2,5 млн баррелей нефти в день. Год спустя эта цифра составила 1 млн баррелей. В июне суда в иранских портах загружали 500 тыс. баррелей в день согласно мнению Рейду Айнсону, экономисту Kpler.



Конечно, этот факт не прошел не замеченным в администрации Трампа. Она регулярно отслеживает движение танкеров, связанных с крупнейшей государственной нефтяной компанией Китая. И это с учетом того, что корабли помогают поставлять иранскую нефть.

В последние месяцы China National Petroleum Corp через свою дочернюю компанию Bank of Kunlun задействовала целый флот танкеров, чтобы транспортировать нефть из Ирана в Китай.

Издание NYT составило картину того, по какому маршруту движутся эти танкеры, есть и спутниковые снимки танкеров, пришвартованных в китайских портах.



На прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против китайского нефтяного трейдера Zhuhai Zhenrong, покупавшего нефть у Ирана. Это решение должно было дать понять другим китайским фирмам и вообще всем, кто покупает иранскую нефть, что их ждет, если они станут покупать иранскую нефть и в то же время вести бизнес с США.



Но если США нацелятся на CNPC, крупнейшего производителя Китая, это приведет к серьезной эскалации конфликта, когда напряженность в отношениях между США и Китаем достигает критической точки. Даже если спутниковые данные и изображения показывают, что танкеры, связанные с Bank of Kunlun, используют тактику отключения устройств слежения и смену их названий.



Нельзя забывать, что ее официально зарегистрированное на бирже подразделение PetroChina осуществляет операции в США, ее вторичные акции размещены на бирже в Нью-Йорке. Кроме того, компания поддерживает партнерские отношения с международными энергетическими компаниями, такими как Ineos.



Bank of Kunlun заявил, что "не участвует в импорте сырой нефти", он отрицает, что "нарушал какие-либо законы или нормативные акты". Но люди в Вашингтоне, знакомые с деятельностью банка, говорят, что США считают его "плохим игроком". "Этот банк правительство Китая считает расходным материалом", - сказал один из бывших высокопоставленных представителей американской разведки.



И расправа с этим банком может закончиться определенными рисками, которые помешают стратегии США, особенно если речь идет о Северной Корее.



"Нельзя заставить Китай согласиться с вами по поводу Ирана и Северной Кореи и в то же время уничтожить некоторые его корпорации", - отметил Деннис Уайлдер, бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ и Белого дома.



Однако вчера вечером он назвал Китай валютным манипулятором. Похоже, Вашингтон решил придерживаться жесткого подхода. Будут ли введены санкции против CNPC и остальной части китайской энергетической отрасли?



В конце концов, Пекин ясно дал понять - он готов стать спасательным кругом Ирана в это чрезвычайно трудное время.



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