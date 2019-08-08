Заместитель госсекретаря по вопросам западного полушария Кимберли Брайер подала в отставку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Заявление на этой неделе принял госсекретарь Майк Помпео, при этом точная причина ухода не называется, в заявлении указаны личные мотивы. Ожидается, что о ее отставке госдеп официально объявит в четверг.

"Спасибо, Ким Брайер, за вашу дружбу и хорошую работу. Хотя мы с (советником президента США - ред.) Джаредом (Кушнером - ред.) будем скучать по работе с вами, мы рады, что теперь Эмма будет чаще видеться с мамой, которой она так гордится", - написала дочь президента США и супруга Кушнера Иванка Трамп на своей странице в Twitter.

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